«Продолжение»: фильм Ивара Селецкиса о первоклашках выйдет в ста кинотеатрах Латвии

22 марта в 100 кинотеатрах Латвии пройдет премьера нового документального фильма Ивара Селецкиса «Продолжение». Легендарный кинорежиссер, основатель Рижской школы документального кино, посвятил свою картину пяти первоклассникам из разных регионов Латвии, проследив их жизнь на протяжении учебного года. Задуман целый цикл фильмов о том, как сложатся судьбы этих детей.

Иварс Селецкис, автор знаменитой «Улицы Поперечной» и других фильмов, вошедших в золотой фонд латвийского кино, впервые за свою долгую карьеру обращается к детской теме. За жизнью нынешних первоклашек творческая команда «Продолжения» будет наблюдать на протяжении многих лет. Создатели картины надеются, что современные дети станут первым поколением, которое будет жить в независимой Латвии долго и счастливо, не переживая острых политических катаклизмов.

Источником вдохновения для творческой команды «Продолжения» стал проект из 16 фильмов немецкого режиссера Винфреда Юнга «Дети из Гольцова», который снимался в течение более 40 лет. С 1961 по 2007 годы режиссер и его последователи наблюдали за судьбами 18-ти одноклассников, жителей городка Гольцов из бывшей ГДР.

«Раньше это не казалось столь простым, а теперь мне кажется, что кино можно снять о чем угодно. Обо всем! Идея — все, что необходимо. Но вопрос, как ее реализовать. И это самое сложное», - говорит Иварс Селецкис.

В своем фильме режиссер рассказывает о детях из благополучных семей, принадлежащих к разным социальным слоям. Семьи Карлиса и Анастасии выбрали нелегкую жизнь в деревне, родители Зане — горожане в первом поколении, потомки Глеба (единственного русскоязычного мальчика в этой истории) приехали в Латвию после 1940-го года, Анете живет с бабушкой, а с мамой, которая работает в Англии, общается по скайпу…

На рижской и региональных премьерах герои фильма встретятся со зрителями, поделятся своими историями и расскажут о впечатлениях от съемок.