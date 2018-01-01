Звезда «Игры престолов» едва не упустила роль из-за свинофермы

Актриса Мэйси Уильямс, которая прославилась благодаря роли Арьи Старк в «Игре престолов», рассказала, как когда-то едва не пропустила кастинг в сериал. Она призналась, что хотела поехать на свиноферму. Об этом пишет Mashable.

Девушка не уточняла, с чем именно было связано ее желание туда отправиться. Известно, что Мэйси Уильямс получила одну из главных ролей в сериале после того, как ей исполнилось 14 лет.

Отправиться на кастинг ее убедил агент, который заметил девочку в Бристоле на шоу талантов.

Ранее сообщалось, что актриса Мэйси Уильямс рассказала о концовке сериала «Игра престолов».