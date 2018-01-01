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Звезда «Игры престолов» едва не упустила роль из-за свинофермы

korrespondent.net
Мэйси Уильямс | Фото: REUTERS/Scanpix

Актриса Мэйси Уильямс, которая прославилась благодаря роли Арьи Старк в «Игре престолов», рассказала, как когда-то едва не пропустила кастинг в сериал. Она призналась, что хотела поехать на свиноферму. Об этом пишет Mashable.

Девушка не уточняла, с чем именно было связано ее желание туда отправиться. Известно, что Мэйси Уильямс получила одну из главных ролей в сериале после того, как ей исполнилось 14 лет.

Отправиться на кастинг ее убедил агент, который заметил девочку в Бристоле на шоу талантов.

Ранее сообщалось, что актриса Мэйси Уильямс рассказала о концовке сериала «Игра престолов».

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