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Вышел новый трейлер «Мстителей: Войны бесконечности»

korrespondent.net
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Фото: Кадр из видео

В Сети появился финальный трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Выход фильма ожидается 3 апреля этого года. Ролик за считанные часы набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Сюжет ленты построен на истории о борьбе супергероев с титаном Таносом - новой угрозой из космоса.

Главной целью межгалактического тирана является получение с помощью артефактов невиданной силы, дающей возможность менять реальность по своему желанию.

В главных ролях в фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Крис Эванс, Джош Бролин и Крис Хемсворт. Режиссерами ленты выступили Энтони Руссо и Джо Руссо.

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