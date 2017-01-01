Главу Американской киноакадемии заподозрили в сексуальных домогательствах

В Американскую киноакадемию поступили три жалобы на ее президента, 75-летнего оператора и режиссера Джона Бэйли. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Детали обвинений против Бэйли не сообщаются. По данным издания, в академии начали проверку.

При Бэйли подход Академии к неподобающему поведению своих членов претерпел исторические изменения. В октябре она проголосовала за исключение Харви Вайнтшейна менее чем через 10 дней после первых публикаций о сексуальных домогательствах. Кейси Аффлек, на которого подавали в суд за домогательства, был заменен на церемонии вручени «Оскаров», где должен был объявлять лучшую актрису (англ. яз.).

За последние полгода многие известные американские кинематографисты были обвинены в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Тема борьбы с домогательствами была одной из центральных на церемониях вручения главных американских кинопремий, в том числе «Оскара».

Джон Бэйли был избран президентом Американской киноакадемии в августе 2017 года. По правилам президент избирается сроком на один год и может занимать пост максимум четыре раза.