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Вышел трейлер шпионской комедии с Милой Кунис

korrespondent.net
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Фото: скриншот видео

В Сети был опубликован трейлер комедии «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис в главной роли. Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers и собрал за считанные часы свыше 450 тысяч просмотров.

Режиссером картины выступила Сузанна Фогель. Помимо Милы Кунис в ленте также снимаются Сэм Хьюэн, Кейт Маккиннон, Джастин Теру и Джиллиан Андерсон.

В основу сюжета положена история о двух подругах, жизнь которых меняется после того, как одна из них узнает неожиданные подробности о своем бывшем бойфренде.

Мужчина является секретным агентом.

Премьера фильма запланирована на август этого года.

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