Вышел трейлер шпионской комедии с Милой Кунис

В Сети был опубликован трейлер комедии «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис в главной роли. Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers и собрал за считанные часы свыше 450 тысяч просмотров.

Режиссером картины выступила Сузанна Фогель. Помимо Милы Кунис в ленте также снимаются Сэм Хьюэн, Кейт Маккиннон, Джастин Теру и Джиллиан Андерсон.

В основу сюжета положена история о двух подругах, жизнь которых меняется после того, как одна из них узнает неожиданные подробности о своем бывшем бойфренде.

Мужчина является секретным агентом.

Премьера фильма запланирована на август этого года.