Дети на обочине Диснейленда: на экраны выходит «Проект Флорида»

23 февраля в прокат выходит фильм Шона Бэйкера «Проект Флорида» — яркая и пронзительная ода детству, смешная и грустная история для всех, кто когда-то был ребенком. Фильм стал триумфатором программы Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссеров». А сыгравший в нем Уиллем Дефо исполнил одну из лучших ролей в своей карьере, получив номинации на «Оскар», «Золотой Глобус» и премию BAFTA как лучший актер второго плана.

Уиллем Дефо играет менеджера мотеля из городка Орландо во Флориде, на глазах которого разворачивается история его постояльцев - очаровательной шестилейтней Муни (Бруклин Принс) и ее непутевой, совсем еще юной мамаши. Пока мать занимается своей жизнью и пытается свести концы с концами, зачастую незаконными способами, девочка целыми днями предоставлена самой себе. Вместе с соседскими детьми она болтается по окрестностям на подступах к Диснейленду без присмотра, балуясь, хулиганя и грубя окружающим. Но, несмотря ни на что, менеджер мотеля терпеливо и с симпатией относится к своим непутевым постояльцам.

«Проект Флорида» — так Уолт Дисней планировал назвать парк развлечений, который потом получил имя Диснейленд. Идея фильма посетила Криса Бергоча, соавтора и продюсера картины, когда он ехал по Шоссе 192, помогая матери перебраться в Центральную Флориду. Эта дорога ведёт к сердцу и денежному центру Флориды — парку развлечений Диснейленд. Вскоре Крис узнал, что условия проживания в предместьях вокруг волшебного мира далеко не сказочные, а во многих мотелях живут не туристы, а обычные семьи. Позже он рассказал Шону Бэйкеру о детях, которых увидел играющими рядом с загруженным шоссе, буквально в минутах езды от парка развлечений.

Сняв фильм, режиссер признался, что наблюдение за реакцией зрителей стало для него социологическим экспериментом, а сам просмотр - проверкой на уровень эмпатии.

«Вещь, которую фильм очень точно отражает, — это стремление надеяться», - характеризует картину актер Уиллем Дефо.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре Splendid Palace.