В «Симпсонах» высмеяли фобии Трампа

Эпизод под названием «История о двух Трампах» представляет собой кошмарный сон американского лидера.

Трехминутный ролик начинается с массового ухода сотрудников Белого дома, среди которых госсекретарь Рекс Тиллерсон. Также показана первая леди Мелания за чтением скандальной книги «Огонь и ярость», рассказывающей неприятные подробности о ее супруге.

Между тем Трампу снится, что он пробуждается среди газет, заголовки которых гласят:

«Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов». Он отправляется к зеркалу и убеждает себя признаться в собственных ошибках.

«Я последователен не на 100%. Ты винишь во всем других. Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше», − следует поток самокритики.

Также он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах жене.

Потом звонит Путину и говорит, что тот «крошечный, лысый фашист» и требует оставить США в покое.

Однако пробудившись от страшного сна, все, что приходит ему в голову, это написать в Twitter: «Алек Болдуин носит парик».