Стриминговый сервис Netflix назвал ТОП-10 самых страшных фильмов. Ленты, по словам пользователей, являются настолько страшными, что их сложно досмотреть до конца. Об этом пишет Comicbook.

Лидером рейтинга оказалась лента «Лихорадка» 2016 года. В основу фильма положена история о пяти выпускниках. Молодые люди арендовали удаленный домик в лесу, после чего стали жертвами страшного вируса.

На второй позиции оказались «Парк резни» 2016 года.

Замыкает тройку лидеров «Заклятие» 2013 года.

Также в ТОП-10 вошли фильмы «Человеческая многоножка», «Иерусалим», «Варварская Мексика», «Пираньи 3D», «Сырое», «Зубы» и «Пустота».

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые страшные фильмы в истории. Лидером рейтинга оказалась лента «Уиджи: Проклятие Вероники».