Четверг, 5 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Смешарики заговорят голосом Павла Деревянко

Gazeta.ru
  • Фото
  • Видео
Павел Деревянко | Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Новый персонаж полнометражного мульфильма «Смешарики. Дежавю» заговорит голосом актёра театра и кино Павла Деревянко, сообщает пресс-служба проекта.

Комедийный мультфильм расскажет о путешествиях смешариков, они встретятся с динозаврами и ковбоями, а одним из новых персонажей станет агент Крот — злодей и юморист.

«Агент Крот отчасти похож на меня, такой же трепетный и с большим рвением относящийся к своей работе, тем более, что это его первое дело. Он был стажером и вдруг стал агентом. В какой-то момент Кроту показалось, что он может стать лучшим работником месяца. Когда всё пошло не так, мой герой, конечно, совершенно выходит из себя, злится, устраивает истерику. В общем, практически как я», — рассказывает Деревянко.

Анимационный фильм станет третьим полнометражным проектом авторов мультсериала «Смешарики».

0 Комментарии