СМИ: Дуэйн Джонсон не хочет сниматься в новом «Форсаже»

Голливудский актер Дуэйн Джонсон заявил в интервью Rolling Stone, что все еще не определился насчет участия в съемках будущего «Форсажа». По его словам, причиной стал конфликт с Вином Дизелем, исполнителем главной роли.

«Я понял, что есть фундаментальная разница в наших жизненных философиях и взглядах на съемки и сотрудничество. Мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять, но я рад, что ясность достигнута, будем мы работать вместе дальше или нет», - высказался Дуэйн Джонсон о сотрудничестве с Дизелем.

Известно о конфликте между актерами стало еще в 2016 году. Тогда Джонсон на своей Instagram-странице опубликовал пост, в котором заявил о непрофессиональном поведении своего коллеги на съемочной площадке.

В настоящее время, по словам Джонсона, конфликт исчерпан. Однако это не означает, что он будет сниматься в новом фильме франшизы.