Дебютный фильм латвийского режиссера покажут на Каннском кинофестивале

Психологический триллер с элементами мистики «Ева» молодого латвийского режиссера Кристиана Риекстиньша покажут на специальном сеансе Каннского кинофестиваля. В конце марта фильм получил признание на Международном кинофестивале в Вильнюсе, попав в тройку призеров программы кинодебютов «Coming Soon New Talents». Наградой победителям станет сеанс на кинорынке Каннского кинофестиваля.

«Ева» - дебют Кристиана Риекстиньша, выпускника режиссерского факультета Латвийской Академии культуры. Фильм созданный на студии Mistrus Media при участии Латвийского национального киноцентра повествует о женщине, пострадавшей от взрыва из-за утечки газа в квартире. Героиня вместе с раненным мужем переселяется в летний домик, где начинают происходить странные события. Главные роли исполнили: Иева Сеглиня, Лилита Озолиня, Мария Берзиня, Томс Лиепайниекс.

Всего на конкурс дебютных фильмов в Вильнюсе были представлены 23 проекта из разных стран Европы, картины оценивало международное жюри. Специальный сеанс Vilnius IFF Goes to Cannes состоится в Каннах 14 мая.