Тихий ужас: на экраны выходит триллер об ушастых монстрах с Эмили Блант

На экраны выходит необычный триллер «Тихое место»: картина рассказывает о жизни окруженной монстрами семьи, для которой библиотечная тишина - залог выживания. 95% действия фильма проходит беззвучно. Перед премьерой режиссер Джон Красински рассказал TheWrap, как глухая актриса Миллисент Симмондс помогала сделать его более реалистичным. Критики пишут, что фильм вышел пугающим, а сайт Box Office Mojo ожидает, что «Тихое место» сорвет куш в ближайший уикенд в США.

Красински - режиссер картины и исполнитель роли главы семейства. Его жена Эмили Блант остается женой и на экране. Юная мисс Симмондс играет их дочь. «Мы все выучили язык жестов, - говорит Красински. - У нас будто был гид на протяжении всей истории. По сценарию наша дочь глухая, и я постоянно спрашивал ее (Симмондс): «Тут все верно?». И она предлагала: «А может, лучше вот так?».

В ситуации, когда окружающие дом монстры реагируют на малейший звук, даже самые обычные вещи становятся сложной задачей: поужинать, сыграть в «Монополию» или пойти на рыбалку - все это риск для жизни.

Обозреватель Vulture отмечает, что Красински упивается этой идеей и талантливо эксплуатирует ее: в фильме есть не один момент, когда все зрители в зале подпрыгивают в креслах. А когда вдруг видишь торчащий из рассохшейся доски пола гвоздь, ты покрываешься испариной от одной мысли о том, что кто-то из героев может наступить на него.

Обзор Variety изобилует спойлерами.

Там также отмечается, что Красински удалось правдоподобно показать на экране семью, за всех членов которой переживаешь по-настоящему.

Обозреватель сравнивает фильм с триллерами Шьямалана вроде «Знаков» или «Таинственного леса».