Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара»

В возрасте 47 лет в ночь на воскресенье, 8 апреля, скончалась российская актриса Анжелика Волчкова. Об этом сообщает пресс-служба театра «Школа современной пьесы».

Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Попрощаются с Волчковой 10 апреля в ее родном театре, а похоронят - на родине в Пензе.

Волчкова известна в основном своими театральными работами, но снималась также в фильмах и сериалах. Из самых известных киноработ - сериалы «Лондонград», «Возвращение Мухтара», «Громовы. Дом надежды».

Ранее сообщалось о смерти 37-летней актрисы Натальи Юнниковой, известной по роли в сериале «Возвращение Мухтара».