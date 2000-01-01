Названы худшие фильмы лучших режиссеров

Для своего списка BI выбрал 45 режиссеров, которых критики преимущественно называют мастерами своего дела. В итоге в рейтинг издания вошло 44 картины, портал исключил тех кинопостановщиков, фильмы которых на Rotten Tomatoes не имели положительных оценок меньше 70 процентов. К примеру, у «худшего» фильма Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза» — рейтинг 74 процента.

Как выяснил BI, пользователи и критики на Rotten Tomatoes сочли самой плохой ленту 2011 года «Погоня» (Abduction) Джона Синглтона. Рейтинг «Погони» на ресурсе составил 4 процента. Синглтон известен в том числе как режиссер фильма «Двойной форсаж» 2003 года.

На втором месте с рейтингом 10 процентов — картина Френсиса Форда Копполы «Сверхновая» 2000 года. Пятерку неудачных фильмов замыкает «Четыре комнаты» Квентина Тарантино, снятый в 1995 году. На Rotten Tomatoes ему присудили 14 процентов.

Лучшей из провальных картин на основе оценок кинопортала BI названа «Бьютифул» (Biutiful) Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Лента вышла в 2009 году, ее рейтинг — 65 процентов.

Также в список попали фильм Стивена Спилберга 1991 года «Капитан Крюк» (Hook); «Хороший год», снятый в 2006 году Ридли Скоттом; «Пляж» Дэнни Бойла 2000 года; «Дюна» Дэвида Линча 1984 года.