Что посмотреть в кино: новый фильм ужасов с Эмили Блант «Тихое место»

Новый фильм ужасов «Тихое место» («A Quiet Place») с самой высокооплачиваемой актрисой года Эмили Блан завоевывает североамериканские кинотеатры, сообщает «collider.com». К концу выходных лента собрала более 50 миллионов долларов. С недавних пор ленту можно посмотреть и в латвийских кинотеатрах.

Фильм рассказывает о семейной паре фермеров Эвелин и Ли Эбботтов, которые пытаются всеми силами выжить: Земля подверглась нападению неких сверхъестественных злых существ, которые охотятся по звуку. Положение осложняется тем, что у Эбооттов трое маленьких детей, Риган, Маркус и Бо, которым, как и всем детям, тяжело соблюдать тишину и не шуметь, что в итоге приводит к тому, что один из них погибает. Но самое сложное ещё впереди — Эвелин беременна и готовится вот-вот родить.