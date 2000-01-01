Новый сериал «Горменгаст» станет конкурентом «Властелину колец»

Знаменитый фантаст Нил Гейман, автор бестселлеров «Звездная пыль», «Американские боги», «Коралина», «История с кладбищем», превратит в сериал «Горменгаст» популярный фэнтези-цикл британского писателя Мервина Пика. Сам Гейман называет трилогию конкурентом «Властелину колец». Помогать Гейману в постановке будет Акива Голдсман - продюсер и сценарист, которому адаптация сценария для фильма «Игры разума» принесла «Оскар». «Горменгаст» имеет шанс стать новым магнитом для поклонников мрачного фэнтези в духе «Игры престолов».

Горменгаст - это громадный замок, распорядок в котором кажется незыблемым и закреплен в своде законов - огромной и исчерпывающей книге Хранителя Ритуалов, которая все меньше соответствует современности. Центральный персонаж саги - наследник замка Титус Гроан, а борьба за власть в замке - одна из главных линий повествования. На русский язык книги переводил Сергей Ильин.

Гейман явно воодушевлен постановкой. Сам он говорит, что в 60-х годах прошлого века читатели признавали только два цикла фэнтези - «Властелина колец» Толкиена и «Горменгаст» Пика. «Он был создан мастером и художником и переносит нас в средневековый замок, огромный, как город, с героями, злодеями и людьми, которые больше жизни и которых невозможно забыть... Это большая честь - иметь возможность огранить бриллиант Пика и перенести его видение на экран», - говорит Гейман.

Для Геймана это будет уже далеко не первый опыт экранизации. Его собственный роман «Американские боги» стал одним из самых успешных сериалов 2017 года. Канал Starz ожидаемо продлил шоу на второй сезон.

«Горменгаст» в 2000 году экранизировала британская ВВС, на канале вышел четырехсерийный мини-сериал, сюжет которого отражает события первых двух книг трилогии.