Любопытная пчёлка Майя прилетает в кинотеатры уже в выходные

Добрая поучительная история от пчёлки и всех насекомых луга «Пчелка Майя: Медовые игры» (просмотр и в формате 3D) будет показана в кинотеатрах уже в эти выходные. Зрителей порадуют невероятно красочные изображения микромира и новые приключения милых героев.

В дублированной анимации мир насекомых готовится к большим медовым играм. Но улей пчёлки Майи не только не отобран для участия, но и половину своего урожая должен отдать на пропитание участников этих игр. Майя считает это несправедливым и предлагает бороться за право участия в играх. Разрешение получено, но... если команда пчёлки проиграет, улей потеряет весь мед.

Единственный выход – победить, но для того, чтобы выиграть, команде нужно научиться работать вместе. В команде Майи – ее лучший друг пчеленок Вилли, паучишка Горошинка, жук Крэг, диванный клещ Бэдфорд, рассеянныe муравьи Арни и Барни. У каждого из них свой уникальный талант. Однако коварная соперница, пчёлка Виолетта, намерена вырвать победу любым способом, и Майя познает горький вкус обмана...

FOTO: Кадр из фильма

Пчёлка Майя родилaсь в 1912 году, когда немецкий писатель Вальдемар Бонзельс опубликовал книгу «Пчёлка Майя и ее приключения». Тогда началoсь путешествие маленькой любопытной пчелки по всему миру. На киноэкраны и в сердца зрителей Майя впервые прилетела 14 лет спустя после выпуска книги. Тогда в 9-минутном фильме действующими героями были настоящиe насекомые. В 1975 году в Японии начали создавать анимационный сериал «Пчёлка Майя», который очень быстро добился огромной популярности в Европе и других частях мира. В 2014 году весь мир, включая латышскую аудиторию, увидел на большом экране первый полнометражный анимационный фильм «Пчёлка Майя» в формате 3D.

Красочная весенняя анимация для всей семьи «Пчёлка Майя: Медовые игры» в кинотеатрах Латвии с 13 апреля.