Американский стриминговый канал Netflix объявил о бойкоте Каннского кинофестиваля. Сервис оскорбило правило о том, что в конкурсную программу допускаются лишь фильмы, которые вышли в широкий прокат во Франции. Об этом в интервью Variety заявил Тед Сарандос - ответственный за контент канала руководитель, в чьем ведении находится ежегодный бюджет в 6 млрд долларов.

Глава фестиваля Тьерри Фремо предлагал Netflix показывать свои фильмы вне конкурса, но американцев такой подход оскорбляет. «Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных с продукцией любой другой компании», - подчеркнул Сарандос.

В прошлом году в основной программе Каннского кинофестиваля участвовали два фильма Netflix - «Окча» и «История семьи Майровиц». Лавров они не снискали. А некоторые члены жюри фестиваля высказались против участия Netflix, так как компания не выпускает фильмы в прокат, а показывает их лишь своим подписчикам.

Ранее Netflix пытался организовать ограниченный показ во Франции. Однако в стране приоритет кинотеатров над стриминговыми сервисами прописан в законе, и выпускать в прокат фильмы, которые уже доступны в интернете, просто нельзя.

Сарандос добавил, что в нынешнем году он сам не поедет в Канны, хотя менеджеры Netflix рангом ниже почтят форум своим вниманием.

У Netflix 109 миллионов пользователей по всему миру. В 2018 году компания планирует выпустить 80 оригинальных картин.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8-го по 19 мая. А пока взгляните, как это было в прошлом году.