Объявлена программа Каннского кинофестиваля

В основном конкурсе самого престижного кинофестиваля мира, который пройдет с 8 по 19 мая, покажут 17 фильмов. Среди них новые работы Кирилла Серебренникова, Жана-Люка Годара, Джафара Панахи, Спайка Ли, Павла Павликовского и культовых азиатских режиссеров - китайца Цзя Чжанкэ и японца Хирокадзу Корээда. Директор фестиваля Тьерри Фремо не исключает, что позже к ним может присоединиться опальный Ларс фон Триер с фильмом «Дом, который построил Джек».

Откроет смотр фильм Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях - история испанки из Буэнос-Айреса, которая вместе с семьей возвращается в родной город, где ее ждут неожиданные происшествия и внезапно открывшиеся секреты прошлого.

Напомним, что в основной конкурс фестиваля попала картина Кирилла Серебренникова "Лето" о молодом Викторе Цое. Заявив, что «Канны всегда были местом свободы, свободы творчества" директор фестиваля Тьерри Фремо пригласил Серебренникова, находящегося под домашним арестом, лично представить свой фильм на фестивале.

Вне конкурса покажут блокбастер Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Среди новшеств этого года - запрет на селфи на красной дорожке, отмена всех пресс-показов до премьер и отказ телеканала Netflix участвовать в киносмотре.

Председателем жюри фестиваля станет актирса Кейт Бланшетт.