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Трейлер фильма «Восемь подруг Оушена» стал хитом Сети

korrespondent.net/Русский TVNET
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Фото: скриншот видео

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма «Восемь подруг Оушена». Ролик за сутки набрал более двух миллионов просмотров на видеохостинге.

Известно, что новый фильм будет представлять собой продолжение знаменитой трилогии о друзьях Оушена. На этот раз в центре сюжета будет находиться не сам Дэнни Оушен, а его сестра - Дебби Оушен (Сандра Буллок).

В фильме также снялись Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Колинг, Акафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон. Режиссером картины выступил номинант на премию «Оскар» Гэри Росс. Сценарий написан им и Оливией Милч.

Премьера фильма ожидается в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали самые ожидаемые фильмы этого лета. В список также вошла картина «Восемь подруг Оушена».

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