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Умер режиссер Милош Форман

Gazeta.ru
Milošs Formans | Фото: REUTERS/Scanpix

Режиссер Милош Форман умер в США в возрасте 86 лет, передает The Hollywood Reporter. Информацию подтвердил его менеджер Деннис Аспланд.

О смерти режиссера чешскому изданию Novinky также сообщила его жена.

«Его уход был спокойным, и он все время был окружен его семьей и его ближайшими друзьями», — рассказала она.

Форман был двукратным обладателем «Оскара» за лучшую режиссуру, имел три Золотых Глобуса и премии BAFTA.

Постановщик таких фильмов как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Человек на Луне», «Вальмон» и другие.

Форман был женат трижды, у него четверо детей.

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