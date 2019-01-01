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Стало известно, кто станет новым Терминатором

korrespondent.net/Русский TVNET
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Кадр из фильма "Терминатор 3: Восстание машин". | Фото: скриншот видео

Звезда сериалов Гэбриел Луна станет очередным Терминатором. В новой кинокартине также появятся актеры Маккензи Дэвис и Диего Бонета.

Занимающийся съемками нового фильма о Терминаторе режиссер Тим Миллер определился с исполнителем роли робота, сообщает Deadline.

В образе новой модели Терминатора предстанет 35-летний американский актер Гэбриел Луна. До этого его самым запоминающимся появлением на экране стала роль Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ.И.Т.».

Кроме него, в новой кинокартине появятся актеры Маккензи Дэвис и Диего Бонета.

Премьера фильма намечена на 22 ноября 2019 года.

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