Режиссер Владимир Хотиненко: «Управлять Россией несложно, но совершенно бессмысленно».

Русский TVNET побывал на творческом вечере выдающегося кинорежиссера, сценариста и продюсера Владимира Хотиненко. Режиссер представил рижанам свою новую книгу «Зеркало для России», показал трогательную короткометражку «Кузнечик», снятую для благотворительного аукциона и серию об апостоле Павле из фильма «Паломничество в Вечный город». Монологу режиссер предпочел живое общение со зрителями, и было очевидно, что размышляя над вопросами зрителей, он не использует готовые формулы, что ответы рождаются на наших глазах. Предлагаем вам выдержки из этой беседы.

О пользе кино

Короткий фильм «Кузнечик», который мы сняли вместе с моими студентами - самый полезный из моих фильмов. Он был снят для благотворительного аукциона в поддержку больных детей фонда Чулпан Хаматовой, и его купили у нас за очень хорошие деньги. В день съемок наш юный актер заболел, ему пришлось искать замену. Нашли мальчика, который гениально сыграл, аж волосы дыбом. Для съемок нам привезли 20 кузнечиков, все были одинаковые. По сюжету, мальчик морозным днем находит мертвого кузнечика в спичечном коробке и отогревает его своим дыханием. И кузнечик оживает. Наш мальчик серьезно спросил: «А он точно оживет?». Я ему: «Конечно». Коробочку мы подменили, вместо мертвого кузнечика подсадили живого. Снимаем, а мальчик говорит: «Это не тот кузнечик». А я ему: «Да тот отдыхает». Можно много слов сказать, но этого не перешибешь. И узнав, что кузнечик живой, наш мальчик побежал, закопал могилку, которую вырыл для него до этого».

О «Паломничестве в Вечный город»

Снимать про святых очень сложно. Я решился с третьей попытки, когда моя жена Татьяна мне сказала: «Снимай, а то кто-нибудь возмется и испортит». На съемках нам очень помог чудесный, невероятный человек, выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси, он озвучил одну из серий. Папа Римский Иоанн Павел II был другом юности Кшиштофа, и мне казалось, что у нас многие вещи по блату происходят, но оказалось, что нет. У Кшиштофа была обязанность в Ватикане — он культурно просвещал кардиналов. И говорил на 10 языках.

Кадр из фильма "Паломничество в Вечный город" FOTO: Кадр видео

На съемках «Паломничества» я открыл для себя Рим. 75 % мировых культурных сокровищ находятся в этом городе. Картины Караваджо висят прямо в церкви Санта Мария дель Пополо. Каждый день можно заходить. Там столько историй мистических произошло… Нам показали маршрут Гоголя, улочку, отходящую от площади Испании, по которой он ходил. Удивительно, улица та же, и вид на Рим тот же. Мне кажется для человека очень важны такие культурные связи.

Я крестился в 80-м году и, когда читал про апостола Павла, мне показалось, я даже голос его слышу.

Фразы Павла о любви были для меня путеводной звездой, они до того живые, человеческие…

В фильме я пытался найти живые детали. Всех ведущих просил рассказывать о событиях древности так, будто они сами их видели. И им это удалось — рассказать по-человечески.

Есть в Риме место Sancta Sanctorum — лестница в 28 ступеней, по которой Иисус поднимался к Пилату. По этим ступеням можно подниматься только на коленях, и на каждой ступени читать «Отче наш». На этой лестнице всегда много людей. Ступени стерлись совершенно.... И когда проходишь этот путь, наверху видишь одну из самых великих икон - Спаса нерукотворного. Нам разрешили снимать возле этой иконы. И там Владимир Машков произнес свой заключительный монолог, потому что самые великие слова о любви были сказаны апостолом Павлом. Мы сняли эпизод, я предложил Машкову снять еще дубль. Он молчит. Я снова предлагаю, а он молчит. И вдруг уходит. Потом он объяснил: «Ты говоришь: «Давай снимем еще!». А я слышу голос : «Иди, ты все сказал».

О сериале «Демон революции»

Есть две версии этой картины — шести- и восьми серийная, и может появиться еще одна. У меня был разговор с продюсерами, они предожили сделать более компактную продюсерскую версию. А мою режиссерскую обещали показать на канале «Культура» без рекламы и с моим названием «Меморандум Парвуса». Я согласился, надеялся получить на фильм права.

Сейчас делаю двухчасовую киноверсию про поезд, на котором Ленин въехал в Россию делать революцию. Она так и будет называться «Ленин».

Меня спрашивали, как я мог согласиться снимать о нем фильм? Но на каждое явление можно посмотреть с разных точек зрения. Не любите Достоевского, я и спорить не буду. А для меня он писатель номер один...

Кадр из телефильма "Демон революции". В роли Ленина - Евгений Миронов FOTO: Кадр видео

Ленин — это был не черт с рогами, а неординарный человек со своими слабостями, сотворивший совершенно невероятное. Я снимал историю Парвуса как продолжение «Бесов» Достоевского. Ведь Парвус даже Троцкого поражал своим цинизмом: у него было два стремления - разбогатеть и разрушить Российскую империю. Ленин писал: «Перечитал Бесов и с отвращением отбросил». Он очень не любил Достоевского. Для него было понятно: если бы идеи Достоевского дошли до людей, ничего бы не случилось. Но Ленин был живым человеком. И я воспринимал историю Парвуса и Ленина как абсолютно актуальную сейчас...

Есть хорошее высказывание «Дьявол начинается с пены на губах ангела, доказывающего свою правоту». Каждый может на себе проверить его истинность.

О книге «Зеркало для России»

Я еще не настолько самонадеян и стар, чтобы писать мемуары. Но меня принудили записать книгу бесед. И получилась несколько впопыхах записанная книга моей жизни. А моя жизнь нанизана на фильмы, которые я снимал. Для меня были интересны в первую голову не умствования по поводу России, а отражение того, что я сделал. Все без исключения мои фильмы посвящены России и все представляют ее портрет. У меня был период, когда эти портреты совпадали с тем, что происходило в стране: «Патриотическая комедия» совпала с первым путчем, «Макаров» — со вторым путчем, «Мусульманин» — с войной в Чечне. Это были не предчувствия, не пророчества, а некие совпадения с процессами, приосходившими в России.

Я считаю полезным рассказывать о некоторых событиях моей жизни, чтобы люди могли ими воспользоваться, учесть мой опыт, извлечь пользу. Хотелось поделиться своими мыслями. Я процитирую вам императора Александра Второго. «Управлять Россией несложно, но совершенно бессмысленно». И еще цитата из сподвижника Петра Первого, немца, вывезенного им в Россию. Он писал

«Безусловно, преимущество России перед другими государствами заключается в том, что она управляется самим Богом. Иначе невозможно понять, как она существует».

(Смеется). Это гениально! В этом вся наша природа, наше все. Но мне никогда в голову не придет заявить, что Россия лучше всех, или русские лучше всех.

О музыке Морикконе к «72 метрам»

Кадр из фильма "72 метра" FOTO: пресс-фото

Мне повезло, я умею чувствовать музыку и считаю ее высшим из искусств. Это божественная сущность, слушая музыку, вы понимаете, что стоит жить в этом несправедливом, жестоком мире.

Я снял фильм «72 метра» и понял, не звучит к нему музыка. Надо было эмоцию поймать. И вдруг нашел на полке диск Эннио Морриконе к фильму «Малена». Поставил и понял, вот это музыка к моему фильму. И мне посоветовали написать письмо Морриконе. Я это воспринял это так, будто пишу на деревню дедушке. И написал три страницы, представился, описал свои фильмы. Ключевой была фраза: «В вашей музыке есть красота и надежда, а это именно то, что нужно моей стране и моему фильму». И отправил. А потом мы оказались во Флоренции, и там меня застал звонок от продюсера: «Завтра Эннио ждет вас в 5 вечера в Риме». Мы встретились, сыграли в шахматы, Морриконе их обожает. У него жена замечательная Мария. Я говорил им: «Мы снимали фильм не только про Курск, мы снимали про все подлодки». И они отнеслись к трагедии Курска как к своей собственной. Морриконе писал музыку для ребят, которые погибли на Курске. Это очень важно.

О перспективах российского кино

Сейчас оживляется интерес к нашему кино. Фильмы «Движение вверх» и «Экипаж» - показательные примеры. Меня это радует. А больше всего порадовал фильм «Последний богатырь» (история о том, как современный молодой москвич попадает в мир русских сказок и оказывается там последним богатырем, защитником сказочного царства от темных сил — Прим. авт.). Его продюсер в этом году закочнил у меня Высшие курсы сценаристов и режиссеров...Фильм возвращает нам мудрость наших сказок. Ведь они — многотомник философских изысканий, с детства мы эти парадоксы впитывали «Поди туда, не знаю куда» и т.п..

Сказки помогали нам научиться себя понимать. А теперь это все исчезает.

На смену приходят Бетмэн и Человек-паук.

О работе с актерами

Всем вам известно, что когда-то профессия актера считалсь греховной, актеров даже хоронили за пределами кладбища. Потому что считали, что лицедейство - подмена функции божественного. Сейчас это выглядит иначе. Мне часто задают вопрос о том, должен ли быть верующим человек, который снимает фильмы на религиозные темы. Но вопрос веры очень интимный. И зачем выносить его на публику… для этого нужна исповедь. Но я убежден, что кино — дело светское. Хотя я никогда бы не снял фильм о ребенке, которого чем-то искушают, или с которым некие вещи происходят.

Я бы не подвергал испытанию детскую психику. Я не могу снимать актеров в ролях мертвецов. Это вопрос принципа.

В кино надо быть профессионалом. Расскажу историю о замечательном актере Джеке Николсоне. Идет съемка, он играет на разрыв аорты. И как только съемка заканчивается, он произносит: «Вот еще 25 тысяч долларов». Считаете, что это цинично? А я думаю, это профессионально.