Среда, 18 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Установлен исторический рекорд по киносборам

Lenta.ru
  • Фото
  • Фото
Стивен Спилберг | Фото: REUTERS/Scanpix

Американский режиссер Стивен Спилберг установил исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате. Об этом сообщает The Wrap.

Он стал первым кинематографистом, чьи картины в сумме собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел эту отметку после выхода ленты «Первому игроку приготовиться», премьера которой состоялась в марте.

Спилберг более чем на три миллиарда обгоняет следующего режиссера из списка самых прибыльных — Питера Джексона, автора «Властелина колец».

В общей сумме его проекты принесли 6,5 миллиарда долларов.

В фильмографии Спилберга такие картины, как «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Челюсти», «Парк юрского периода» и серия об искателе приключений Индиане Джонсе.

Ранее в апреле картина Спилберга «Капитан Крюк» 1991 года попала в рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами.

0 Комментарии