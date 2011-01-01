В фильме с Райаном Гослингом нашли пропаганду педофилии и детское порно

В американской мелодраме «Эта дурацкая любовь» 2011 года обнаружили пропаганду педофилии. На это обратил внимание Buzzfeed.

Один из героев картины, 13-летний Робби, влюблен в свою 17-летнюю няню Джессику.

По сюжету, она отправляет ему свои обнаженные фотографии. Джессика, роль которой исполнила актриса Анали Типтон, идет на такой шаг в качестве «извинения» за то, что она не заинтересована в мальчике.

Роли в картине исполнили Стив Кэрелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур и Эмма Стоун. Режиссерами выступили Гленн Фикарра и Джон Рекуа.

По закону большинства штатов США, откровенные селфи несовершеннолетних (в большинстве штатов совершеннолетие наступает в 18 лет) классифицируются как изготовление детской порнографии, их отправление — как распространение детской порнографии.

Лица, у которых находят такие снимки, могут быть вынуждены встать на «учет педофилов».

Отправление обнаженных снимков ребенку, не достигшему возраста согласия (в разных штатах варьируется от 16 до 18 лет), может классифицироваться как отдельное сексуальное преступление.