«Билле»: кино о детстве с терапевтическим эффектом

На экраны вышла семейная мелодрама Инары Колмане «Билле» по мотивам автобиографии известной латышской писательницы Визмы Белшевицы. Поэтическая история о маленькой фантазерке, мечтающей сбежать от суровой реальности в страну мечты, разворачивается в Риге и ее окрестностях в конце 30-х годов прошлого века. Задумчивая школьница Рута Кронберга играет Билле так, что глаз не оторвать. Ей аккомпанируют известные латвийские актеры: Элина Ване, Артур Скрастиньш, Лилита Озолиня, Майя Довейка, Гундар Аболиньш. Если вы любите лирические фильмы о детстве, на которых можно и посмеяться и поплакать, «Билле» наверняка вам понравится.

«Билле» - третий фильм из кинопрограммы, приуроченной к столетию Латвии, главными героями которого стали дети. В его съемках поучаствовали Чехия и Литва. По словам иностранных продюсеров, семейное кино о взаимоотношениях детей и родителей сейчас очень востребовано в Европе. «В фильме рассказана универсальная история, которая близка и понятна представителям разных национальностей. Когда я читала сценарий, мне показалось, что это история про меня, про мои отношения с мамой», - призналась продюсер из Чехии Дагмара Седлачкова.

FOTO: Пресс-фото

Если вы не читали стихи или прозу Визмы Белшевицы, то наверняка слышали песни Раймонда Паулса на ее стихи: «Es mīlu tevi tā…» (латышский прообраз известной песни «Старинные часы»), «Es aiziet nevaru» в исполнении Мирдзы Зивере.

Произведения Белшевицы были они переведены на 40 языков, писательница неоднократно номинировалась на Нобелевскую премию по литературе, была кавалером латвийского Ордена Трех Звезд. Но «Билле» рассказывает не о пути писательницы к славе и даже не о том, «из какого сора растут стихи».

Фильм — о том периоде в жизни ребенка, когда он еще не понимает, кем ему суждено стать в будущем, и может только интуитивно предчувствовать свою судьбу.

Детство Билле выпало на предвоенные годы, семья была бедной и еле-еле сводила концы с концами, тем не менее в жизни девочки было немало моментов радости, вдохновения и надежды.

FOTO: Пресс-фото

Билле живет в бедной квартирке в обшарпанном Гризинькалнсе. Ее мать (Элина Ване), мелочная и замученная убогой жизнью женщина, заботится о дочке, но постоянно шпыняет ее и попрекает ее в неотесанности. Добродушный отец (Артур Скрастиньш) любит выпить и по пьяни скандалит с матерью. Своенравная бабка чуть что не по ней, собирает чемодан и уходит из дома.

Фото со съемочной площадки фильма FOTO: Янис Дейнатс

Билле мечтает сбежать из недружелюбного мира в страну Лейпутрию, подговаривая соседских детей уйти вместе с ней.

Волшебная страна в воображении девочки похожа на мерцающий портал за далеким лесом, где жизнь будет похожа на красивые картинки из фильмов.

А пока приходится довольствоваться самодельной тряпичной куклой и унижаться перед соседским продавцом, выпрашивая продукты в долг.

Архетипическая история - одаренный мечтательный ребенок в окружении грубоватых и непонимающих взролых — подается в реалистичном ключе с легким налетом фэнтези. Сны и мечты Билле переплетаются с картинами неприглядной действительности, и иногда одно трудно отличить от другого. Например, красивая пара влюбленных всадников, встреченная в лесу, кажется девочке сошедшей прямо с экрана.

Художница Иева Романова тщательно воссоздала довоенную атмосферу Риги прошлого века. Съемки проходили в исторических местах: в квартире и квартале Гризинькалнс, где жила Визма Белшевица, в сельском доме Анны Бригадиере «Спридиши».

Фото со съемочной площадки FOTO: Янис Дейнатс

«Наша работа — посвящение сегодняшним Билле — талантливым детям, которые не родились с золотой ложкой во рту. - сказала журналистам режиссер Инара Колмане. -

Мне кажется, что фильм обладает терапевтическим эффектом: многие мамы после просмотра признались мне, что пересмотрели свой лексикон и изменили манеру общения с детьми.

Я удивилась, заметив, что наш монтажер вырезала самые неприятные сцены с матерью Билле, объяснив это тем, что героиня в эти моменты напоминала ей себя. Потом вырезанные сцены мы снова включили в фильм.

Сыгравшая Билле Рута Кронберга простодушно призналась, что экранная героиня совсем не похожа на нее, поэтому играть ее было непросто. Тем не менее, если предложит, юная актриса готова сниматься еще «но не более, чем в одном фильме». А сыгравшая маму Элина Ване призналась, что на съемках ей было запрещено сближаться с маленькой Рутой, чтобы убедительно передать напряженные отношения матери и дочери на экране. Зато на пресс-конференции актриса не выпускала руку девочки из своих ладоней.