Праздничный киномарафон: смотрим фильмы, которые пропустили!

По традиции 4 мая в кинотеатре Splendid Palace пройдет марафон латвийских фильмов. Год столетия Латвии стал для нашего кино особенным: новые фильмы выходят в прокат каждый месяц, радуя разнообразием жанров и тем и собирая в залах рекордное по нашимм меркам число зрителей. В программе марафона - семь фильмов из юбилейной кинопрограммы. Ожидаются и несколько ярких премьер, в том числе документальный фильм, посвященный памяти танцовщика Алексея Авечкина.

Сначала о премьерах. В документальном фильме «Хочется стать кругом», снятом на студии Юриса Подниекса, режиссер Робертс Рубин рассказыает о безвременно ушедшем от нас выдающемся танцовщике, солисте ЛНО Алексее Авечкине и размышляет о том, что значит сгореть на сцене.

Картина «Зигфрид Анна Мейеровиц» посвящена первому министру иностранных дел Латвии и непростой эпохе, когда создавалось Латвийское государство.

Кадр из фильма "День электрика" FOTO: пресс-фото

Анимационный фильм «Введение к эпилогу» Индры Спроге снят в жанре аллегории, это медитация на тему страха смерти и восприятия конца как нового начала. На том же сеансе покажут анимационную картину «День электрика» Владимира Лещева - историю электрика, который во время короткого замыкания в психиатрической больнице теряет сознание и попадает по другую сторону стен заведения. Завершит сеанс фильм Лайлы Пакалнини «Привет, лошадка!» о том, как все меняется, и при этом остается неизменным.

Еще одна премьера ждет зрителей вечером - документальный фильм «Пока играешь в эту жизнь» о композиторе Мартиньше Брауне, талантливом музыканте, новом кавалере ордена Трех звезд.

На протяжении всего дня в Большом и Малом залах будут демонстрироваться фильмы, приуроченные к столетию Латвии.

Кадр из фильма "Парадиз 89" FOTO: пресс-фото

Если вы считаете, что в юбилейную программу входит исключительно ура-патриотичное кино, то ошибаетесь. Фильмы довольно разные и по жанрам, и по посылу, и по настроению, объединяет их лишь одно — напряженный поиск самоидентификации на современном, или историческом материале, желание понять, кто мы такие, почему такими стали, от какого груза прошлого нам стоит освободиться, и с чем идти в будущее.

Кадр из фильма "Продолжение" FOTO: пресс-фото

Целых три фильма юбилейной программы «Парадиз 89», «Продолжение» и «Билле» посвящены детям и показывают суровый, странный, а иногда и приветливый взрослый мир с точки зрения ребенка. Детская непосредственность завораживает и умиляет, фильмы прекрасно подходят для семейного просмотра.

В латвийском кино стали лучше различимы женские голоса. Больше половины картин из юбилейной кинопрограммы (помимо вышеупомянутых «Парадиза» и «Билле» уже вышли в прокат «Раненый всадник» и «Путешествие Мэри») сняты режиссерами-женщинами и представляют женский (или девичий) взгляд на мир.

На съемочной площадке фильма "Билле" FOTO: Фото: Янис Дейнатс

Латвийские зрители стали активнее ходить в кино. Финансовые показатели фильмов, созданных к столетию Латвии, впечатляют: в общей сложности их посмотрели около 170 тысяч зрителей, лидером проката стала комедия Вариса Браслы «Дедушка, который опаснее компьютера».

Киномарафон завершится показом исторического блокбастера Айгара Граубы «Кольцо Намея», в основу которого положены древние земгальские легенды.

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