Юмор вместо депрессии: стартует Рижский фестиваль всемирного кино

Фестиваль пройдет с 25 по 29 апреля в кинотеатрах «Kino bize» и «K.Suns». В течение пяти дней зрители увидят 20 документальных фильмов, смогут встретиться с создателями некоторых из них посетить лекции. Сморт пройдет под девизом: «Комический замысел, или как я перестал впадать в депрессию от документального кино и научился смеяться над жизнью».

Откроется фестиваль в «Kino bize» дискуссией под эгидой куратора Карло Куберо, посвященной юмору в документальном кино. В ней примут участие латвийский режиссер Лайла Пакалниня и гости из Бельгии - режиссеры Рубен Вермеш и Зоя Еяно.

На повестке дня - разнообразная тематика: от ностальгии по диско-сцене Восточного Берлина до сезона похорон в Камеруне.

Особую программу представит в Риге Румынский кинофестиваль «Astra Film», который проводится в Трансильвании в течение 25 лет.

27 апреля в «K.Suns» зрители увидят три фильма из программы этого смотра: «Phoenixxx» о девушках, вовлеченных в индустрию секс-видео, «Планета Петрила», в котором художник Йон Барбу оживляет в абсурдном ключе индустриальное наследие своего родного города. Гвоздем программы станет прославленный фильм Думитру Будралы «Проклятие ежа» (2004) о жизни цыган в Румынии.

Полная программа фестиваля здесь