Что посмотреть в кино: герои рейва 80-х, собаки на свалке и нянька в подарок

Если в один из праздничных дней вы решите сходить в кино, вам не придется ломать голову, что посмотреть. В прокате - фильмы на любой вкус: от фантастического блокбастера «Мстители. Война бесконечности» до оригинальной анимации «Собачий остров» и документальной истории рейва в СССР. Рассказываем о самых интересных новинках.

«Эпоха танцев»

Документальный российско-латвийский фильм Виктора Буды рассказывает о зарождении рейв-движения в СССР в конце 80-х. В те времена рейв-музыка казалась революционной, все надеялись, что она основательно встряхнет культурную сцену. Героями фильма стали создатели, новаторы и участники рейв-движения: Индулис Билзенс, Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис, Максимилиан Ленц (Westbam), Деррик Мэй, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Борис Спайдер и многие другие. Рассказанная нам история, если верить создателям, тридцать лет не становилась достоянием общественности.

В прокате с 27 апреля

«Тебя никогда здесь не было»

Один из самых мощных фильмов прошлогоднего Каннского кинофестиваля, поставленный шотландкой Линн Рэмси — зрелище не для слабонервных. «Восхитительный монтаж нежности, насилия, ужасов, любви и слез», - описывает впечатления один из критиков. Главный герой Джо — бывший агент ФБР, переживший в детстве насилие, психологически сломлен и сам способен сломать любого. Но именно ему сенатор из Нью-Йорка дает задание вызволить свою беглянку-дочь из борделя для педофилов… Брутального Хоакина Феникса в роли Джо сравнивают с героем Роберта Де Ниро из «Таксиста».

В прокате с 27 апреля

«Остров собак»

Приключенческий анимационный фильм Веса Андерсона стал сенсацией Берлинского фестиваля. В японском мегаполисе Мегасаки творится неладное. Дорвавшиеся до власти кошатники всех собак изгнали на мусорный остров. Там, на свалке из спресованного металлолома, собачки, пораженные депрессией и бессонницей, воюют друг с другом за гнилую рыбу. Мэр Кобояси, чтобы угодить кошатникам, готовится полностью истребить собак. Помешать ему в этом берется его 12-летний племянник Атари, недавно потерявший родителей. Под присмотром бравых дворняг мальчик отправляется на мусорный остров на миниатюрном летательном аппарате в надежде отыскать своего верного пса по прозвищу Спотс и спасти других собак... Трогательные мохнатые собачки, озвученные голосами лучших актеров Голливуда — от Брайана Крэнстона и Харви Кейтеля до Скарлетт Йохансон и Тильды Суинтон, масса забавных ситуаций, хлесткие диалоги — фильм прекрасно подойдет для семейного отдыха.

В прокате с 3 мая

«Талли»

Чтобы облегчить жизнь сестры Марло (Шарлиз Терон), матери троих детей, ожидающей появления четвертого, брат делает ей необычный подарок: нанимает няньку Талли, которая призвана помочь Марло в делах. Нянька окажется с причудами, но постепенно отношения женщин перерастут в крепкую, пусть и необычную, дружбу.

Шарлиз Терон не в первый раз сотрудничает с оскароносной сценаристкой Диабло Коди и режиссером Джейсоном Райтманом, их предыдущий проект - комедия «Бедная богатая девочка» о писательнице, не желающей взрослеть — получил высокие оценки зрителей и критиков. Стиль Диабло отличается сарказмом и беспощадностью к своим героиням, которых она при этом искренне любит. Поэтому соплей не ждите!

В прокате с 4 мая