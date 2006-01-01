Готовимся к Чемпионату мира! Смотрим лучшие фильмы о футболе

Спортивное кино сейчас на подъеме. В преддверии Чемпионата мира по футболу в прокат вышла одна из самых ярких спортивных драм последнего времени – «Тренер» Данилы Козловского. А мы вспоминаем пять самых интересных фильмов о футболе в истории кино.

«Победа» (Victory), 1981

Действие фильма с участием Майкла Кейна и Сильвестра Сталлоне происходит в военном лагере во время Второй мировой войны. Известный в прошлом футболист Колби (Майкл Кейн), пытаясь чем-то занять себя в неволе, создает футбольную команду из заключенных. И убеждает немецких офицеров сыграть матч с арестантами. Но в день матча происходит нечто непредвиденное...

«Гол!» (Goal!), 2006

Обычный паренёк из Лос-Анджелеса Сантьяго Муньес (Куно Беккер) вместе с отцом чистит бассейны богачей, а свободное от работы время проводит за игрой в футбол в уличной лигe. Однажды его замечает бывший игрок популярнoго в Англии футбольнoго клубa «Ньюкасл Юнайтед» Гленн Фой (Стивен Диллэйн). Восхищаясь настойчивостью и трудолюбием парня, Гленн организовывает для него поездку в Великобританию, где Сантьяго сможет реализовать свою мечту – стать профессиональным футболистом.

«Марадона» (Maradona by Kusturica), 2006

В документальном фильме, созданном режиссёром Эмиром Кустурицей, рассказывается о жизни легендарного футболиста Диего Марадоны, его отношениях с женщинами и друзьями, о жестокой борьбе с наркозависимостью, о теплом общении с Фиделем Кастро и о тесных отношениях с президентом Уго Чавесом. Удивительные кадры из жизни Марадоны и рассказы о легендарном футболисте дополнены прекрасной музыкой.

«Проклятый Юнайтед» (The Damned United), 2009

Британец Том Хупер, получивший «Оскар» в 2010-м году за фильм «Король говорит!», за год до этого события представил не менее интригующий рассказ о другой выдающейся личности. Героем его спортивной драмы стал получивший травму 29-летний футболист Брайан Клаф (Майкл Шин). Завершив карьеру в большом спорте, Брайан решает попробовать себя в качестве тренера. Чтобы завоевать доверие команды, ему придется усердно потрудиться...

«Пеле: Рождение легенды» (Pele: Birth of a Legend), 2016

Правдивый рассказ о самом лучшем футболисте всех времён – легендарном бразильце Пеле (Кевин де Паула), путь которого не был усыпан розами. В центре сюжета – ещё никому неизвестный юноша, который упорно стремится к своей цели – попасть в национальную сборную. Но пока его мечты воплотятся, ему придётся пройти много тяжелых испытаний.