«Собибор» - режиссерский дебют Константина Хабенского уже в прокате

Фильм рассказывает о единственном успешном восстании заключенных в лагере смерти во время Второй мировой. Произошло оно в польском концентрационном лагере «Собибор» в 1943 году. Константин Хабенский сыграл лейтенанта Красной армии Александра Печерского, возглавившего бунт против нацистов.

В лагере смерти Собибор на юго-востоке Польши, действовавшем с весны 1942-го до середины октября 1943-го, нацисты истребили около 250 тысяч евреев.

В 1943 году в лагере вспыхнуло восстание, во главе которого встал Александр Печерский. Расправившись с эсэсовцами-охранниками, триста заключенных смогли прорвать заграждения и скрыться в лесу. К концу войны из них живыми остались около пятидесяти человек.

«Я меньше всего хотел показать детективную историю о том, как строились планы и создавались подкопы. Само восстание мы оттянули на самый финал: оно вообще не очень нас интересовало. Интересовало эмоциональное накопление и взрыв, который привел к восстанию...Приходилось балансировать, чтобы не свалиться в то, что проще всего: показывать насилие, мертвые тела, кровь. Я постарался максимально убрать это из фильма, оставить только там, где надо. Основной акцент — на актерской игре, и это очень важно», - рассказывает Константин Хабенский в интервью кинокритику Антону Долину для сайта Meduza.

В фильме занят интернациональный актерский состав: Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова. В картине звучат диалоги на разных языках.