Новые Мстители побили рекорд за десять дней проката

Картина преодолела миллиард долларов в прокате быстрее всех в мировой истории кинематографа.

Новый фильм киностудии Marvel Мстители: Война бесконечности собрал за десять дней проката миллиард долларов, сообщает Variety.

В качестве сравнения приводятся кассовые сборы фильма Звездные войны: Пробуждение силы - этому фильму понадобилось 12 дней, чтобы собрать такую же сумму.

В украинском прокате фильм находится с 26 апреля.

Мстители стали вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим миллиард, первым была Черная пантера, которой потребовалось на это четыре недели.

Ранее сообщалась, что фильм Мстители: Война бесконечности может стать самым дорогим в истории. Бюджет блокбастера может составить миллиард долларов.