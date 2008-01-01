Сталлоне сыграет Рэмбо в пятый раз

Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового Рэмбо. Действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.

По предварительной информации, съемки ленты начнутся в сентябре этого года.

Первый фильм франшизы "Рэмбо: Первая кровь" вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения – в 1985, 1988 и 2008 годах.