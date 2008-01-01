Понедельник, 7 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Сталлоне сыграет Рэмбо в пятый раз

korrespondent.net
  • Фото
  • Фото
Сильвестр Сталлоне | Фото: AP/Scanpix

Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части фильма Рэмбо, сообщает Deadline.

Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового Рэмбо. Действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.

По предварительной информации, съемки ленты начнутся в сентябре этого года.

Первый фильм франшизы "Рэмбо: Первая кровь" вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения – в 1985, 1988 и 2008 годах.

0 Комментарии