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Скандал, или шутка? Актер Интарс Решетинс зарекся работать с Андреем Экисом

Русский TVNET
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Интарс Решетинс | Фото: LETA/Эвия Трифанова

В преддверии премьеры латвийской комедии «Лжецы» актер Интарс Решетинс выпустил видеодневник, в котором признался, что с режиссером Андреем Экисом больше работать не будет и поделился впечатлениями о своих коллегах по съемочной площадке - Резии Калнине, Иеве Флоренце и Ральфе Эйланде. Премьера «Лжецов» пройдет 1 июня, фильм обещает стать хитом летнего проката. Латвийские звезды ради комического эффекта меняют привычные амплуа.

Посмотрите видеодневник Интара Решетина и оцените сами, правду он говорит, или нет!

Напомним, что сюжет фильма закручен вокруг любовного четырехугольника, в который вовлечены недобросовестный чиновник, актриса, влиятельная бизнес-вуман и не в меру страстный житель Алуксне. В судьбы любовников вмешиваются люди из их окружения.

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