Новые «Мстители» вошли в пятерку самых кассовых фильмов в истории

Фантастический блокбастер киностудии Marvel «Мстители: Война бесконечности» продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам планеты. За три недели в копилке фильма 1 млрд 606 млн долларов – это пятый показатель в истории кино, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 14 мая.

Выше в рейтинге находятся только «Аватар» ($2 млрд 788 млн), «Титаник» ($2 млрд 187 млн), «Звездные войны: пробуждение силы» ($2 млрд 68 млн) и «Парк Юрского периода» ($1 млрд 671 млн).

Очевидно, что уже на этой неделе «Война бесконечности» выйдет на четвертое место и приблизится к рубежу в $2 млрд.

Что касается завершившейся недели, то «Мстители» продолжают возглавлять бокс-оффис Северной Америки, заработав за уикенд почти $62 млн. Сборы картины в Северной Америке составляют $548 млн (пока восьмое место в истории).

Это намного больше, чем у ближайших конкурентов. Так, на втором месте комедия «Душа компании» с результатом $18,5 млн, а на третьем – триллер «Проникновение», заработавший $16,5 млн.