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BAFTA: эксперты выбрали лучший сериал года

korrespondent.net
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Фото: Кадр из трейлера к фильму "Острые козырьки"

В Лондоне состоялась 63-я церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA TV Awards. В категории «Лучший драматический сериал» лидером стала криминальная драма «Острые козырьки» о Бирмингеме 1920-х. Об этом пишет Independent.

Сериал смог обойти в данной номинации «Корону» о британской королевской семье.

В категории «Лучшая актриса» победительницей стала Молли Виндзор (сериал Три девушки).

А победителем в номинации лучший актер стал Шон Бин (Сломленный).

Среди сериалов лидировало телевизионное шоу «Три девушки», а среди мыльных опер - «Катастрофа».

«Рассказ служанки» был отмечен, как лучших иностранный сериал.

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