BAFTA: эксперты выбрали лучший сериал года

В Лондоне состоялась 63-я церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA TV Awards. В категории «Лучший драматический сериал» лидером стала криминальная драма «Острые козырьки» о Бирмингеме 1920-х. Об этом пишет Independent.
Сериал смог обойти в данной номинации «Корону» о британской королевской семье.
В категории «Лучшая актриса» победительницей стала Молли Виндзор (сериал Три девушки).
А победителем в номинации лучший актер стал Шон Бин (Сломленный).
Среди сериалов лидировало телевизионное шоу «Три девушки», а среди мыльных опер - «Катастрофа».
«Рассказ служанки» был отмечен, как лучших иностранный сериал.