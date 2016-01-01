«Балтийские племена»: древняя Латвия глазами датского шпиона

Научно-популярный документальный фильм «Балтийские племена» братьев Райтиса и Лауриса Абеле предлагает зрителям перенестись в 13-й век и проследить за жизнью племен, населявших в то время территорию Латвии, а заодно узнать, какими безжалостными методами крестоносцы обращали язычников в христианство. Картина, приуроченная к столетию Латвии, уже в прокате.

Фильм снят в жанре исторической реконструкции. «В отличие от создателей «Кольца Намея» нам пришлось ограничить свою фантазию определенными рамками», - признался режиссер Лаурис Абеле на пресс-конференции.

По словам режиссера, создавая кино о событиях восьмивековой давности, съемочной группе пришлось вступить на неизведанную территорию, ведь многое о жизни племен нам неизвестно, например то, как одевались люди в то время. Консультантами на проекте выступили историки из латвийских музеев.

Режиссер Райтис Абеле рассказал, что начало проекту положила документальная короткометражка «Курши», созданная им и его братом в 2016 году. После ее выхода на экраны братьям часто задавали вопрос, почему они не отобразили в картине жизнь других племен. И в новой картине «Балтийские племена» они восполнили пробел: рассказали о жизни, верованиях и занятиях 11 балтийских и фино-угорских племен. Каждое племя встречает на своем пути главный герой - датский шпион Ларс из Готланда, который под видом торговца путешествует по территории древней Латвии. Ларс принимает участие в языческих ритуалах и в празднованях солнцеворота, наблюдает казни и сражается с крестоносцами на стороне куршей.

Инсценировки на тему истории дополняет компьютерная анимация и закадровые комментарии экспертов-историков. Музыку к фильму сочинил Каспарс Барбалс, в саундтреке нашлось место экспериментальной электронике и другим современным музыкальным жанрам.