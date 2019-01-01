Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»

Следующий спин-офф фантастической франшизы «Звездные войны» будет посвящен другу Хана Соло Лэндо Калриссиану. Об этом французскому изданию Premiere рассказала президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

«У нас еще много историй о Хане и Чубакке, которые мы хотим рассказать, но следующая будет о Ландо», —

подчеркнула Кеннеди.

Точная дата выхода фильма пока не раскрывается. В Lucasfilm планируют выпустить очередной спин-офф «Звездных войн» в 2020 году.

На 2019-й запланирован релиз девятого эпизода франшизы.

Позже издание объявило, что Кеннеди не утверждала, что следующий спин-офф будет посвящен Калриссиану, и что ошибка возникла из-за неправильного перевода. Журналисты отметили, что глава Lucasfilm назвала эту идею перспективной: «Мы хотели бы однажды рассказать историю, посвященную Лэндо Калриссиану».

Лэндо Калриссиан — темнокожий барон-администратор Облачного города, проигравший Хану Соло космический корабль Millennium Falcon.

Калриссиан появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». В фильмах классической трилогии персонажа сыграл актер Билли Ди Уильямс.