Из России с любовью. Что посмотреть на Неделе российского кино?

C 24 по 30 мая в Доме Москвы пройдёт Неделя российского кино. Откроется она встречей с «королевой комедии» режиссером Аллой Суриковой, которая представит новый музыкальный фильм «Любовь и Сакс». В программе недели - лучшие российские фильмы последнего времени: трагикомедия «Карп отмороженный», военная драма «Собибор», мистический триллер «Гоголь. Начало», ромком «Любовь с ограничениями», черная комедия «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», семейное кино «Последний богатырь».

В программу Недели российского кино вошли фильмы с любимыми артистами, завоевавшие призы на российских и западных кинофестивалях.

Кадр из фильма "Последний богатырь" FOTO: пресс-фото

Главный герой «Последнего богатыря» Иван — обычный молодой человек, погружённый в ритм мегаполиса. По воле случая он переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, где обитают ожившие герои русских народных сказок. Парня ждёт невероятное перевоплощение и удивительное путешествие…

Кадр из фильма "Гоголь. Начало" FOTO: пресс-фото

Настроение фантастического триллера Егора Баранова «Гоголь. Начало» хорошо описывает слоган «Самая темная ночь перед рассветом». Это так называемый мэшап — киножанр, предполагающий интеграцию классического произведения или исторического сюжета с фантастическими элементами. Разные жанры - комедия, фильм ужасов, детектив и драма о начале творческого пути Гоголя - мастерски перемешаны во взывоопасный коктейль. Актеры Александр Петров, Олег Меньшиков и Евгений Стычкин играют так, что глаз не оторвать. Особенно хорош Меньшиков - настоящий демон!

кадр из фильма "Любовь и Сакс" FOTO: пресс-фото

«Любовь и Сакс» Аллы Суриковой - ироничная мелодрама о супругах-музыкантах (Максим Аверин и Екатерина Климова) – арфистке, выступающей вместе с оркестром, и неудачнике-саксофонисте. Бурный нрав и пристрастие к выпивке доводят героя до тюремной камеры, откуда он выйдет совсем другим человеком... Судья, которую играет Анна Ардова, выпуская героя из камеры приговивает его каждый день дарить жене букет цветов и читать сказку дочке перед сном. В фильме звучит музыка Игоря Бутман, Александра Ф. Скляра, Ларисы Долиной, которые появляются в эпизодах. Рижским зрителям картину представит режиссёр и продюсер Алла Сурикова.

Военная драма Константина Хабенского «Собибор» основана на реальных событиях Второй мировой. Осeнью 1943 года в польском концлагeрe Собибор сотни заключенных во главе с лeйтeнантом совeтской армии Алeксандром Пeчeрским совершили восстание. Константин Хабенский рассказал историю сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. И исполнил главную роль, ему аккомпанировал интернациональный актерский состав: Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Дайниус Казлаускас.

В трагикомедии Владимира Котта «Карп отмороженный» снялись замечательные артисты Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов. Елена Михайловна (Марина Неелова) - скромная пенсионерка из провинциального городка узнает о смертельном диагнозе. Чтобы лишний раз не тревожить вечно занятого сына - бизнес-коуча и избавить его от будущищх забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Кадр из фильма "Карп отмороженный" FOTO: пресс-фото

Комедия Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» получила целых семь кинонаград, в том числе приз Гильдии киноведов и кинокритиков России и награду жюри на фестивале в Карловых Варах. Витька Чеснок (Евгений Ткачук) – очерствевший сердцем парень из детдома, который плевать хотел на жену и ребёнка. У него нет ни денег, ни перспектив. А тут вдруг обнаруживается, что его папаша, бывший уголовник Лёха Штырь (Алексей Серебряков) лежит почти парализованный в своей квартирке неподалёку. Если сдать его в дом инвалидов, то можно заселиться с очередной любовницей в его квартиру и почувствовать себя человеком, рассуждает Витька, упихивает ненавистного папу Лёху в багажное отделение и отправляется в путь...

«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» FOTO: пресс-фото

Слоган фильма Дмитрия Тюрина «Любовь с ограничениями» гласит: чтобы расширить свои возможности, иногда их надо ограничить… По сюжету обычный парень Миша (Павел Прилучный) узнает об указе Президента, согласно которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И он решает воплотить давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни: получив фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование в корпорацию «Нашгаз». По счастливой случайности там как раз не хватало одного человека до той самой квоты. Престижная работа, большая зарплата и крутая машина у Миши в кармане, но остается только одно ограничение: герой постоянно должен находиться в инвалидном кресле… Главный месседж картины — все ограничения только в голове самого человека. Выбор за нами: быть жертвой обстоятельств или дышать полной грудью!