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Фредди Меркьюри оживет на экране. Смотрим трейлер «Богемской Рапсодии»!

Русский TVNET
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Фото: publicitātes

В сети появился первый ролик «Богемской Рапсодии» - долгожданного фильма о легендарной британской рок-группе «Queen» и ее колоритном лидере Фредди Меркьюри.

На стадии рождения проекта кандидатами на роль Фредди Меркьюри называли Джонни Деппа и Бена Уишоу. Затем на эту роль был утвержден Саша Барон Коэн, однако ему пришлось покинуть проект из-за разногласий с гитаристом Queen Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором, выразившими недовольство тем, что фильм посвятат только Меркьюри, а не всей группе. В итоге лидера «Queen» сыграл Рами Малек - звезда сериала «Mr. Robot».

Байопик прослеживает головокружительный путь группы на протяжении 15 лет - от основания коллектива до грандиозного концерта «Live Aid» в 1985 году - за шесть лет до смерти Фредди Меркьюри от СПИДа в 1991 году.

«Богемская Рапсодия» выйдет на экраны в октябре этого года.

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