Знай наших! Латвиец Юрис Лисов снял мультфильм для «Sony Pictures Animation»

Молодой аниматор из Латвии Юрис Лисов создал короткометражный фильм «Both Brothers» в сотрудничестве с кинокомпаниями «Frederator Studios» и «Sony Pictures Animation». Мультик рассказывает о приключениях двух братьев-фриков в фантастическом мире американской глубинки. Идею цикла из 12-ти короткометражек «Go! Cartoons» предложил известный американский продюсер Фред Сейберт.

Для участия в проекте было подано 5000 заявок, из них выбрали 12 лучших, в том числе идею Юриса Лисова. Один из двенадцати пятиминутных мультфильмов цикла «Go! Cartoons» превратится в анимационный сериал.

Вот что говорит о фильме сам Юрис: «Я попал в проект очень просто. Искал в интернете компании и рассылал им свои идеи анимационных фильмов, откликнулись авторы «Go! Cartoons». Приятно было то, что в реализации моей идеи поучаствовали люди со всего мира - 30 фантастических профессионалов, которых мне позволили отобрать лично. Сначала я не питал иллюзий, что попаду в проект, конкуренция ведь была огромная. И первую мою идею продюсер Фред Сейберт не одобрил, объяснил, в чем я не прав, я сделал выводы, и послал второе предложение - оно продюсеру очень понравилось... Это был фантастический опыт!».

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