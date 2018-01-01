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Вышел первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

meduza.io/Русский TVNET
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Фото: Ekrānuzņēmums

В сети появился первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Черно-белая картина рассказывает о юности музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя.

Кирилл Серебренников заканчивал работу над фильмом, находясь под домашним арестом. Премьера «Лета» состоялась на Каннском кинофестивале.

FOTO: Reuters/Scanpix

В прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.

Роль Науменко исполнил лидер группы «Звери» Рома Зверь, Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, а Наталью, жену Майка, — Ирина Старшенбаум. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы.

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