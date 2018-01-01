Неожиданно! Награду за лучший саундтрек на фестивале в Каннах получила группа «Звери»

Российская группа «Звери» удостоилась на Каннском фестивале награды Cannes Soundtrack за музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Лето», который участвует в этом году в основной конкурсной программе смотра. Об этом сообщили в оргкомитете премии.

«Победитель Cannes Soundtrack 2018 - «Лето», Рома Зверь, Герман Осипов. Фильм снят Кириллом Серебренниковым (находится под домашним арестом), участвует в официальном конкурсе Каннского фестиваля 2018 года», - говорится в сообщении организаторов.

Премия Cannes Soundtrack Award вручается с 2013 года.

Картина Серебренникова «Лето» рассказывает о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде 1980-х годов. Одну из главных ролей в ней сыграл лидер «Зверей» Рома Зверь. На экране он предстает в образе основателя и лидера культовой рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко.

Фильм «Лето» был показан на Каннском фестивале в этом году первым, открыв основную конкурсную программу, и был крайне положительно встречен критикой. Вместе с двадцатью другими картинами он борется за «Золотую пальмовую ветвь». Имена лауреатов 71-го Каннского кинофестиваля будут объявлены 19 мая вечером.

Сам Кирилл Серебренников приехать в Канн на фестиваль не смог, так как в России режиссер находится под домашним арестом, будучи обвиняемым по делу о хищении. Ранее Басманный суд Москвы продлил до 19 июля срок домашнего ареста Серебренникову, а также трем другим фигурантам дела.





