Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Магазинные воришки»

Картина «Магазинные воришки» рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Семья продолжает свое дружное существование, но однажды они видят объявление о пропавшей девочке, что влечет за собой проблемы для семьи.

Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля, Гран-при, получил Спайк Ли за картину «Черный клановец». Эта картина с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает в ряды Ку-клукс-клана в начале 1970-х годов.

Ранее картину уже наградило Экуменическое жюри.

Приз жюри 71-го Каннского кинофестиваля получила ливанская драма «Капернаум» Надин Лабаки. Фильм рассказывает историю мальчика по имени Зейн, который живет в многодетной семье за чертой бедности. Он решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.