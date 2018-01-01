Названы сериалы с лучшим концом

Портал Entertainment Weekly составил список из 14 сериалов с лучшими финальными репликами и сценами.

В перечень попал третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча — последняя серия завершается на вопле агента Купера и его вопросе «Какой сейчас год?» Также в списке оказался комедийный сериал «Сообщество», который окончился шуточной рекламой настольной игры.

Помимо этого критики включили в перечень концовки «Секса в большом городе», «Ганнибала», «Девочек Гилмор», «Западного крыла», «Дневников вампира», «Офиса» и «Баффи — истребительницы вампиров». Места в списке получили также ситкомы «Чирс», «Парки и зоны отдыха», «Друзья», «Парень познает мир» и «Сайнфелд».

Ранее в мае жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом 2018 года. В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки».