Когда мы были молодыми: в Елгаве снимают фильм о неформалах 90-х

В Елгаве под эгидой Студии Юриса Подниекса проходят съемки фильма «Елгава 94» о молодежи 90-х. Главный герой - незаметный очкарик Янис, чтобы произвести впечатление на одноклассницу, решает стать крутым металлистом. Юмористическая история о душевных метаниях Яниса разворачивается на фоне зарождающейся в Елгаве альтернативной субкультуры.

94-й год. Елгаву лихорадит: из тюрьмы сбегают заключенные, молодежь сходит с ума по только что покончившему с собой лидеру группы «Nirvana» Курту Кобейну. А тихий школьник Янис, чтобы понравиться новенькой однокласснице, решает перевоплотиться в крутого металлиста. Но сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Парню приходится менять все: искать новых друзей, носить вещи с шипами и заклепками, выступать с рок-группой.

Jānis Joņevs FOTO: Roberts Gorenko

В основу сценария положен популярный роман Яниса Йонева «Елгава 94», переведенный на норвежский, эстонский, французский и другие европейские языки.

Главную роль в молодежной комедии Яниса Абеле исполняет юрмальчанин Матис Баронс. В эпизодах заняты известные актеры Гуна Зариня, Андрис Кейшс и Элина Васка.

Съемки пройдут в разных районах Елгавы до 2 июня.