На экраны выходит экшн «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» - это десятый фильм знаменитой киносаги и второй по счету спин-офф серии после выпущенной в 2016 году киноленты «Изгой-один. Звездные войны. Истории». Фантастический экшн Рона Ховарда рассказывает о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами Далекой галактики.

Хана Соло играет молодой американский актер Олден Эйренрайк, известный по фильмам «Тетро», «Жасмин», «Порочные игры», «Прекрасные создания» и комедии братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!».

Эренрайк был одним из первых претендентов на роль. И в итоге создатели проекта выбрали именно его. «Я влюбился в эту роль после прочтения сценария, - заявил актер. - Прослушивание длилось около шести месяцев, и самым классным за это время было нащупать «химию» с исполнителем роли Чубакки».

Исполнитель главной роли Олден Эйренрайк FOTO: ap/scanpix

В картине также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер. Ее премьера состоялась на Каннском кинофестивале.

Оригинальная трилогия «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий - Disney. В 2015 году на экраны вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы», которому удалось собрать по всему миру более 2 млрд долларов. В прошлом году вышла картина «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», собравшая 1,3 млрд долларов.