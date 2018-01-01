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Появились кадры недетского мультсериала от создателей «Симпсонов»

korrespondent.net
Фото: Кадр из сериала "Симпсоны"

Стриминговый сервис Netflix поделился первыми кадрами нового недетского мультсериала от создателей «Симпсонов». Сообщается, что для Мэтта Гроунинга данный анимационный сериал является первым новым проектом за последние 20 лет. Об этом пишет The Mashable.

Премьера мультсериала ожидается 17 августа этого года. Проект включит в себя десять эпизодов.

Кадры были опубликованы на Twitter-странице стримингового сервиса.

На них видно, что герои сериала нарисованы в типичной стилистике Гроунинга и очень напоминают персонажей «Симпсонов».

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