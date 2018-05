Появились кадры недетского мультсериала от создателей «Симпсонов»

Премьера мультсериала ожидается 17 августа этого года. Проект включит в себя десять эпизодов.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB— Netflix US (@netflix) 23 мая 2018 г.