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Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»

Lenta.ru
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Кадр из фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» | Фото: скриншот видео

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» не оправдал ожидания экспертов, прогнозировавших ему доход от 130 до 150 миллионов долларов от прокатных сборов в США. Издание Rolling Stone назвало причины провала спин-оффа.

По мнению кинокритиков, картине повредил скандал со сменой режиссера — поначалу ей занимались Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако их заменил Рон Ховард из-за «несовпадения творческого видения у продюсеров и кинематографистов».

Другая причина — поклонники франшизы устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто.

Между релизом спин-оффа «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и ленты «Звездные войны: Последние джедаи» прошло всего полгода.

Критики также указали на проблемы кастинга на роль главного героя — зрители так и не смогли увидеть юного Хана Соло в актере Олдене Эренрайке.

Другая причина провала заключается в сюжете — история спин-оффа не имеет никакого значения для развития всей франшизы.

28 мая сообщалось, что

«Хан Соло. Звездные войны: Истории» собрал в мировом прокате гораздо меньше денег, чем прогнозировали эксперты.

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