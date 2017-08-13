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Звезда фильмов о Гарри Поттере женился

korrespondent.net
Фото: COVI/Scanpix

28-летний английский актер Мэттью Льюис, исполнявший роль Невилла Долгопупса, сообщил в социальной сети Instagram, что женился на своей девушке Анджеле Джонс в Италии.

Актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, женился на своей девушке Анджеле Джонс. Об этом сообщил сам актер в Instagram.

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«Я не только пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена заставила меня жениться»,

– отметил Льюис. Помолвка пары состоялась в ноябре 2016 в Париже. Впервые они встретились в январе 2016 года на вечеринке в тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера».

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