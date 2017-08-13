Звезда фильмов о Гарри Поттере женился

28-летний английский актер Мэттью Льюис, исполнявший роль Невилла Долгопупса, сообщил в социальной сети Instagram, что женился на своей девушке Анджеле Джонс в Италии.

Актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, женился на своей девушке Анджеле Джонс. Об этом сообщил сам актер в Instagram.

🇬🇧🇺🇸 A post shared by Matthew Lewis (@mattdavelewis) on May 28, 2018 at 9:46am PDT

«Я не только пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена заставила меня жениться»,

– отметил Льюис. Помолвка пары состоялась в ноябре 2016 в Париже. Впервые они встретились в январе 2016 года на вечеринке в тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера».